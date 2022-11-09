РФ важко демонструвати успіхи у війні – британська розвідка

Листопад, 09 в 9:54

Росії дедалі важче демонструвати успіхи у війні проти України на тлі пошкодження Кримського мосту, кораблів Чорноморського флоту в Севастополі та ймовірного виходу з Херсона.

Про це в розвідці Міноборони Великої Британії повідомили 9 листопада.

За даними оборонного відомства, РФ нині прагне відремонтувати Кримський міст, але навряд чи він запрацює на повну потужність у пропуску транспорту принаймні до вересня 2023 року.

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– 8 листопада автомобільний міст мали закривати, щоб замінити 64-метрову смугу, – повідомляють британські розвідники.

Однак РФ потрібно буде замінити ще три пошкоджені смуги.

Розвідка Міноборони Великої Британії має сумніви, що ці смуги вдасться відновити до 20 грудня, як стверджували раніше кримські чиновники.

Зокрема, британські розвідники нагадали про те, як на одному з брифінгів доповідали, буцімто через роботи на проїжджій частині рух буде ускладнено до березня 2023 року.

Заміна пошкодженої частини залізничного мосту триматиме до кінця вересня 2023 року, хоч у російському уряді запевняли, що терміни ремонту будуть прискорені.

Однак, додають британські розвідники, на ремонтні роботи взимку впливатимуть погодні умови.

Нині одна колія мосту відкрита, але рух залізницею залишається обмеженим.

– Вибух на Кримському мосту зумовив переривання матеріально-технічного постачання Росії до Криму та Півдня України, зменшивши здатність РФ переміщати військову техніку та війська залізницею чи дорогою, – констатують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 259-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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