Ноябрь, 15 в 13:53

РФ постепенно возобновляет движение автомобильного транспорта через Керченский мост во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили 15 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, разрешение на проезд через Крымский мост имеют водители легковых автомобилей.

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Для этого им нужно пройти тщательную проверку.

Остальное транспортное сообщение, согласно имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, осуществляется через паромные переправы.

К слову, 9 ноября в разведке Минобороны Великобритании заявили, что вряд ли Крымский мост заработает на полную мощность в пропуске транспорта по крайней мере до сентября 2023 года.

8 ноября автомобильный мост должен был закрываться, чтобы заменить 64-метровую полосу. Всего РФ нужно заменить еще три таких полосы.

Замена поврежденной части железнодорожного моста, по прогнозу британских разведчиков, тоже продлится до конца сентября 2023 года.

Сейчас один колея моста открыта, но движение по железной дороге остается ограниченным.

Напомним, что Крымский мост был поврежден при взрыве 8 октября.

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