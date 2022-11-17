Листопад, 17 в 21:06

Вирок окружного суду в Гаазі у справі щодо авіакатастрофи малайзійського рейсу MH17 на окупованій частині Донбасу є сигналом для Кремля, що жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя.

Про це написав український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

– Вітаю перші вироки за збиття MH17. Титанічна спільна робота України, Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії. Ці рішення надсилають сигнал РФ: жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя, – йдеться у повідомленні Кулеби.

Український міністр додав, що уся “вертикаль командування російських злочинців” має бути притягнута до відповідальності.

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Вирок суду у справі MH17

Раніше в Гаазі окружний суд виніс вирок у справі про збиття російською ракетою малайзійського рейсу MH17. Згідно з вироком суддів, у 2014 році пасажирський літак був збитий ракетою російського виробництва з комплексу Бук, який був ввезений на окуповану українську територію з Росії. Запуск ракети відбувався з поля під Первомайськом.

В результаті атаки російських терористів по літаку загинуло 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Вирок суду також встановив, що територія Донецької області, звідки був завданий удар по літаку, так звана ДНР, на момент атаки перебувала під контролем Росії.

Крім того, суд у Гаазі визнав винними в аварії цивільного літака трьох із чотирьох фігурантів справи MH17. Йдеться про Сергія Дубинського, Леоніда Харченка та Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Четвертого підозрюваного, підполковника запасу ВДВ Олега Пулатова, оголошено невинним у справі про авіакатастрофу.