Листопад, 17 в 15:09

Нідерландський суд у Гаазі встановив, що пасажирський літак рейсу Malaysian Airlines 17 у 2014 році в небі над Донбасом збила російська ракета комплексу Бук.

Тоді усі 298 людей на борту загинули.

Рішення зачитує суддя Хендрік Стейнхаус.

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Суд також підтвердив, що тодішніх сепаратистів на Донбасі підтримувало керівництво Кремля.

Нагадаємо, що з квітня 2014 року на Донбасі вже точилися бойові дії.

У ніч із 16 на 17 липня Росія заборонила цивільній авіації проходити поблизу України на висоті до 16 км.

Вдень 17 липня о 13:30 з Амстердама до Куала-Лумпура виконував рейс пасажирський літак. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Близько 16:00 з літаком перервався зв’язок.

Бойовик “ДНР” Ігор Гіркін “Стрєлков” майже одразу після катастрофи повідомив, що сепаратисти збили в районі Тореза АН-26. Коли стало відомо, що бойовики збили пасажирський літак, Гіркін видалив пост.

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Згодом СБУ зафіксувало телефонну розмову сепаратистів, де йшлося, що MH17 збили зенітно-ракетною установкою Бук.

У серпні 2014 року створили міжнародну слідчу групу для розслідування обставин трагедії. Експерти встановили, що літак зазнав зовнішнього впливу. У 2015 році розслідування показало, що у лайнер поцілили ракетою ЗРК Бук.

У березні 2016 року міжнародна група журналістів Bellingcat, ретельно вивчивши матеріали, світлини із соцмереж, встановила, що на окупований Донбас за кілька годин до катастрофи із території Росії завезли Бук.

Російське керівництво звинуватило Україну у катастрофі, мовляв, Збройні сили також мають Бук на озброєнні. Проте розслідувачі Bellingcat встановили, що модифікацію Бука, яким збили літак, має лише Росія.

У травні 2018 року Міжнародна спільна слідча група у Нідерландах встановила, що ЗРК Бук належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії. Наступного дня Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у катастрофі лайнера та смерті майже 300 людей.

У червні 2019 року слідча група озвучила імена чотирьох підозрюваних у справі про збиття Boeing 777 рейсу MH17. Ідеться про трьох громадян Росії – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Олега Пулатова, а також українця Леоніда Харченка.

З 6 вересня до 17 листопада 2021 в суді виступали родичі загиблих.