Листопад, 17 в 16:35

Суд у Гаазі визнав винними у аварії цивільного літака та у вбивстві 298 осіб трьох із чотирьох фігурантів справи МН17. Про це повідомляє Настоящее Время.

Зазначається, що провину полковника запасу ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) суд вважає доведеною. У той же час старший офіцер ГРУ у відставці Дубинський та командир розвідувального підрозділу “ДНР” Леонід Харченко вважаються співучасниками запуску ракети.

Усіх трьох заочно приговорили до довічного терміну. Гаазький суд оцінив загальну суму компенсації родичам жертв катастрофи MH17 більш ніж 16 млн євро.

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Водночас підполковника запасу ВДВ Олега Пулатова оголошено невинним у справі про катастрофу боїнгу.

Також суддя в Гаазі заявив, що обвинувачені у справі МН17 не були єдиною групою, як стверджувала прокуратура, але мали стосунок до застосування ЗРК Бук.