Ноябрь, 17 в 21:06

Приговор окружного суда в Гааге по делу об авиакатастрофе малайзийского рейса MH17 на оккупированной части Донбасса является сигналом для Кремля, что никакая ложь не поможет избежать правосудия.

Об этом написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

— Приветствую первые приговоры за сбитие MH17. Титаническая совместная работа Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии, Малайзии. Эти решения посылают сигнал РФ: ни одна ложь не поможет избежать правосудия, — говорится в сообщении Кулебы.

Украинский министр добавил, что вся “вертикаль командования российских преступников” должна быть привлечена к ответственности.

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Приговор суда по делу MH17

Ранее в Гааге окружной суд вынес приговор по делу о сбитии российской ракетой малайзийского рейса MH17. Согласно приговору судей, в 2014 году пассажирский самолет был сбит ракетой российского производства из комплекса Бук, который был ввезен на оккупированную украинскую территорию из России. Запуск ракеты происходил с поля под Первомайском.

В результате атаки российских террористов по самолету погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Приговор суда также установил, что территория Донецкой области, откуда был нанесен удар по самолету, так называемая ДНР, на момент атаки находилась под контролем России.

Кроме того, суд в Гааге признал виновными в крушении гражданского самолета и трех из четырех фигурантов дела MH17. Речь идет о Сергее Дубинском, Леониде Харченко и Игоре Стрелкове (Гиркине). Четвертый подозреваемый, подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов, объявлен невиновным по делу об авиакатастрофе.