РФ стягнула 130 тис. військ: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Донбасі

На сході України зараз відбуваються найбільш жорстокі бої, проте українські військові стримують ворога та не дозволяють йому прорвати оборону.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Він поінформував, що РФ стягнула на східному напрямку понад 130 тис. військ.

– Там сконцентровано більше 130 тис. особового складу, в техніці потрібен більш детальний аналіз. Це кількість декількох армій Східної Європи, – зазначив Череватий.

За його словами, найбільш активні та агресивні бої відбуваються на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Там ворог зазнає великих втрат і використовує всю наявну зброю, щоб прорвати оборону ЗСУ: артилерію, авіацію, реактивні системи залпового вогню. Але це йому не вдається завдяки мужності та стійкості наших військовослужбовців.

Сергій Череватий додав, що за останню добу лінія фронту на сході України не змінилася, іде позиційна війна.

– Фронт тримається, і ми не даємо противнику прорвати нашу оборону та просунутися вглиб, створити для нас серйозну загрозу, – заявив він.

Прокоментував Череватий і ситуацію довкола села Павлівка в Донецькій області, яке із величезними втратами для себе штурмували російські війська.

– Павлівка біля Вугледара стане на багато десятиліть точкою ганьби морської піхоти РФ. Там одна з найбільш елітних їхніх бригад – 155 бригада Тихоокеанського флоту зазнала системних втрат. Там було вбито декілька сотень цих морських піхотинців, – наголосив він.

Через це РФ навіть відправила на окупований Донбас слідчу комісію.

Череватий уточнив, що в Павлівці щодня тривають жорстокі бої, ворог намагається просунутися, проте ключові висоти залишаються за ЗСУ. Українські воїни щодня завдають втрат окупантам: йдеться про десятки поранених і вбитих.

Що стосується селища Білогорівка (Луганська область), то там окупанти кілька разів пробували контратакувати. Однак підрозділи ЗСУ завдали по них ударів з артилерії та відкинули ворога.

– На Луганському напрямку немає абсолютно ніякої переваги ворога. Він намагається штурмувати час від часу, проте я б сказав, що більше Збройні сили України тиснуть на тому напрямку і крок за кроком збільшують звільнену українську землю, – заявив Череватий.

Коментуючи можливість перекидання частини російських військ із Херсонщини на Донбас, він зазначив, що це дійсно могло б змінити динаміку бойових дій на сході України. Однак командування ЗСУ не збирається сидіти, склавши руки.

Він нагадав, що українські військові від початку повномасштабного вторгнення завжди були на крок попереду за окупантів. І навіть маючи у більшості випадків менше особового складу та техніки, уміли виграти на полі бою. Свідченням цьому є Київська, Харківська та Лиманська операції.

Про важкі бої на Донеччині повідомив сьогодні під час відеозвернення і президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що там зараз “просто пекло”.

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