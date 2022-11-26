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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Мільйони українців без світла та фейки про напад Білорусі: що відбувається на 276-й день війни (онлайн)

Мільйони українців без світла та фейки про напад Білорусі: що відбувається на 276-й день війни (онлайн)

Після російських обстрілів 23 листопада електропостачання в Україні відновили на 70%, повідомила українська влада, втім уряд заборонив експорт паливної деревини через проблеми в енергетиці.

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23:59 - 25 листопада

Останні дні в інформаційному просторі поширюють “вкиди” про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та Білорусі з боку північних кордонів наприкінці листопада.

Ця інформація підсилюється “анонімними даними” про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме відповідному вторгненню. Проте у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наголошують, що це не відповідає дійсності.

– Мета інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, послабити наступальний потенціал ЗСУ на Сході та Півдні України, показати нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, провокуючи вступити у війну, – йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідники вважають, що інформаційні вкиди спрямовані на посилення паніки серед українського суспільства. На це вказує те, що спочатку датою ймовірного “вторгнення” вказували 25-28 листопада, а за декілька годин вона змістилася на 28-29 листопада.

У ГУР наголошують, що Сили оборони України забезпечують надійний захист північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога

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