Мільйони українців без світла та фейки про напад Білорусі: що відбувається на 276-й день війни (онлайн)

Після російських обстрілів 23 листопада електропостачання в Україні відновили на 70%, повідомила українська влада, втім уряд заборонив експорт паливної деревини через проблеми в енергетиці.

Євросоюз та США поставлять сотні генераторів та трансформаторів до України, щоб допомогти справитися з енергетичною кризою.

СБУ провела обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). У місцевого митрополита знайшли російське громадянство, а загалом в єпархії знайшли проросійську літературу та копії документів російських військових.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова повертати Крим будь-яким способом – військовим чи дипломатичним.

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти припускає, що під час війни в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей.

Міністр оборони Британії Бен Воллес порадив Україні продовжувати наступ узимку.