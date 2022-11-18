Листопад, 18 в 14:28

Українська влада має намір відновити світло у звільнених населених пунктах Херсонської області вже цього тижня.

Про амбітну мету, яку поставило собі керівництво країни, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, уже скоординована робота щодо відновлення електропостачання.

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Нині в усіх областях України збирають техніку та формують бригади фахівців для відновлення всієї інфраструктури – енергетичної, газової, водної, дорожньої тощо.

Крім того, усі області отримали перелік потреб від Херсонської ОВА.

До слова, 17 листопада Волинська та Закарпатська області вже спрямували до регіону гуманітарні вантажі.

Також найближчим часом відвідати Херсонщину мають голови ОВА всіх областей.

Помічниками Херсонщини для якнайшвидшого забезпечення населення всім необхідним стали Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області.

Ці три області вже надають гуманітарну допомогу – постачають їжу, воду, медикаменти, паливо, генератори, техніку – будівельну та пожежну, карети швидкої допомоги та автобуси.

Амбітна мета: ОП планує відновити світло на Херсонщині вже цього тижня / 3 фотографии

– На деокупованій території Херсонщини немає фактично нічого. Росіяни зробили все, щоб в області не було нічого. А ми докладемо зусиль, щоб в області було все! Разом ми – сила! – запевнив Кирило Тимошенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 268-му добу.

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Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко