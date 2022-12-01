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Факти / Україна

Горів будинок і три автівки: РФ уночі обстріляла Херсон

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Обстріл Херсону вночі проти 1 грудня 2022

Уночі проти 1 грудня російські війська обстріляли з артилерії Херсон.

За 20 хвилин до опівночі місцеві жителі нарахували орієнтовно шість вибухів.

Після цього стало відомо, що від ворожих снарядів спалахнув житловий будинок.

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Також вогнем охопило три автівки поряд.

У будівлі навпроти вибуховою хвилею вибило вікна.

Офіційних коментарів та інформації про жертв чи постраждалих поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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