Листопад, 30 в 13:44

З відеозаяви президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн прибрали раніше озвучені цифри про втрати України у повномасштабній війні з Російською Федерацією.

Так, у відредагованій версії, опублікованій у Twitter із пропозицією створити для РФ спеціальний суд за її злочини, а також із закликом використовувати заморожені російські активи на відновлення України, більше немає інформації про загиблих.

Її оприлюднили приблизно за пів години після оригінального відео. У ній відсутня фраза: “Приблизно понад 20 тис. цивільних та понад 100 тис. військових убито станом на сьогодні”.

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Момент склеювання на відео очевидний.

Ситуацію прокоментував представник президента України Сергій Нікіфоров, який сказав у коментарі Суспільному, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони чи верховний головнокомандувач України.

Нікіфоров зазначив, що президент Володимир Зеленський оприлюднить офіційні дані, коли для цього настане слушний момент, оскільки це чутлива інформація.

Тим часом у Генштабі заявили, що не можуть озвучити втрати української армії у повномасштабній війні проти Росії. Водночас там наголосили на незворотності покарання для країни-агресора за загибель та поранення українських громадян.

Так, керівник Управління зі зв’язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник заявив у коментарі УП, що підтвердити названу президентом ЄК інформацію не можуть.

– Якщо те, що озвучила голова Єврокомісії, дозволить притягти до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу, – наголосив він.

Зазначимо, що втрати на війні бувають двох видів: безповоротні (загиблі) та санітарні (поранені та травмовані).

Пізніше директор з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант відреагувала на ситуацію, пояснивши, що інформацію про втрати було взято з неназваних “зовнішніх джерел”, а також подякувала тим, хто вказав на “неточність за цифрами”.

– Дякую тим, хто вказав на неточність за цифрами у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел має стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і має показати жорстокість Росії, – написала Спінант у себе в Twitter.