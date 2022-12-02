Грудень, 02 в 13:18

Служба безпеки України затримала в звільненому від окупантів Херсоні чергового російського агента.

Здавав позиції ЗСУ та адреси бійців АТО: у Херсоні затримали російського агента / 2 фотографии

Цей зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, щоб допомогти загарбникам коригувати удари.

Крім того, під час окупації обласного центру чоловік передавав ворогам адреси перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

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Завдяки цій інформації російські військові потім поміщали жителів області до катівень та вимагали від них “зізнання” у сфабрикованих справах.

У разі незгоди – вдавалися до психологічного тиску, насильства та погроз фізичною розправою.

Як встановило слідство, затриманий житель Херсону перейшов на бік ворога ще на початку повномасштабного вторгнення.

Активно до виконання завдань спецслужб РФ став у квітні.

Збирав інформацію, об’їжджаючи територію регіону, а також використовуючи власні зв’язки.

Отриману інформацію агент передавав своєму російському “куратору” через анонімний Telegram-канал.

Під час обшуку за місцем проживання в херсонця виявили пропагандистські матеріали, символіку країни-агресора, а також законспіроване листування з представником Росії в мобільному телефоні.

Чоловікові вже оголосили підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного часу, та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За ґратами чоловік може провести решту свого життя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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