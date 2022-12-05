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Факти / Надзвичайні події

На Київщині повідомляють про роботу ППО

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Підтверджено
На Київщині повідомляють про роботу ППО

Повідомляється про роботу нашої ППО у Київській області після того, як російські загарбники випустили у бік України ворожі ракети.

Раніше на всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму, було оголошено повітряну тривогу.

Голова ОВА області Олексій Кулеба підтвердив роботу ППО.

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Він закликав залишатися в у укриттях та безпечних місцях через підвищену небезпеку.

— Підвищена небезпека – рух ракет у сторону області. Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!

Повідомлялося й про вибухи та роботу ППО у Дніпропетровській області.

А також про вибухи у Полтавській та Харківській областях. Це також може бути робота нашої нашої ППО. Попередньо, нашим Повітряним силам вдалося збити кілька ракет.

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