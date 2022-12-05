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Шойгу міг приїжджати до Лукашенка, щоб відкрито втягнути Білорусь у війну – ГУР

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Шойгу міг приїжджати до Лукашенка, щоб відкрито втягнути Білорусь у війну – ГУР
Фото: Depositphotos

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу міг приїжджати до білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб змусити його відкрито вступити у війну проти України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Він зазначив, що режим Путіна не залишає спроб втягнути Білорусь у пряму війну, проте в нього це не виходить, незважаючи на всі зусилля.

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За словами Юсова, на сьогодні немає загрози для участі Білорусі в наземній операції проти України.

Нагадаємо, що Шойгу прибув до Мінська у суботу, 3 грудня. Крім Лукашенка, він провів переговори з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним.

В ЗСУ заявили, що візит Шойгу в Білорусь є більше демонстративним, оскільки зараз у них немає даних про створення ударних груп.

Але це доводить те, що Білорусь готова постачати засоби захисту, медичне обладнання для спільного угруповання регіональних військ.

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