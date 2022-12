РФ кинула під Сватове розгромлену на Харківщині танкову армію – розвідка Британії

Елітна 1 гвардійська танкова армія ЗС РФ, дислокована вздовж лінії оборони у районі Сватового Луганської області, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами.

Водночас її чисельність залишається значно нижчою за затверджену, що становить понад 25 тис. військових, повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у зведенні 8 грудня.

Там нагадали, що 1 ГТА зазнала тяжких втрат ще на початку масштабного вторгнення, а потім під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року.

