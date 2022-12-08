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Факти / Україна

РФ кинула під Сватове розгромлену на Харківщині танкову армію – розвідка Британії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Танки РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Елітна 1 гвардійська танкова армія ЗС РФ, дислокована вздовж лінії оборони у районі Сватового Луганської області, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами.

Водночас її чисельність залишається значно нижчою за затверджену, що становить понад 25 тис. військових, повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у зведенні 8 грудня.

Там нагадали, що 1 ГТА зазнала тяжких втрат ще на початку масштабного вторгнення, а потім під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року.

Зараз дивляться

– Росія завершила майже безперервну систему траншей довжиною 60 км між Сватовим і російським кордоном. Однак, попри тривалість цих робіт, глибина укріплень залишається невідомою. Ефективність оборонних операцій 1 ГТА та інших формувань багато в чому залежатиме від ступеня підтримки запасних позицій, – вважають у розвідці Британії.

 

Днями військовий експерт Сергій Грабський заявив, що зараз є всі передумови для взяття під контроль траси Сватове – Кремінна, що відкриває перспективи для визволення Сватового та просувалися в напрямку Старобільська.

За його словами, створюються також умови для звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська.

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