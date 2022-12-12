Грудень, 12 в 18:59

Росіяни завозять до окупованих територій Запорізької області вчителів з Дагестану, понад половина дітей виїхала.

Як повідомив на брифінгу міський голова Мелітополя Іван Федоров, 12 тис. дітей навчаються в українських школах онлайн.

– На минулому тижні завезли чергових гастролерів — приблизно 10 вчителів з Дагестану. Я не розумію, чому дагестанські вчителі навчатимуть наших дітей, тому що культура різна, мова різна. Минулого разу такі гастролі зайняли не більш ніж два тижні. Я сподіваюся, що ці вчителі пробудуть ще менше на нашій території, — сказав Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що більшість дітей шкільного віку залишили тимчасово окуповані території.

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– Точно понад 50% дітей шкільного віку виїхало з території тимчасової окупації. З одного боку, наші, українські, мелітопольські школи працюють онлайн, і приблизно 12 тис. дітей здобувають освіту онлайн у них. Що стосується освітнього процесу на тимчасово окупованій території Запорізької області, то це точно не про освіту, це про пропаганду, – зазначив він.

Федоров розповів, що 1 вересня в окупованому місті відкрили 15 шкіл, але зараз працюють тільки 12, бо не вистачає учнів і вчителів, які погодились би викладати за російською програмою.

Мер міста додав, що російські військові продовжують облаштовувати у підвалах шкіл склади боєприпасів. Зокрема, коли українські оборонці знищили базу окупантів на околицях Мелітополя, росіяни облаштували склад боєприпасів у приміщенні у школі №7.

Нагадаємо, Іван Федоров розповідав про знищення баз окупантів у Мелітополі та поблизу міста цими вихідними.