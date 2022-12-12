ППО росіян у Мелітополі дірява: Федоров про успішну роботу ЗСУ по базах окупантів

Грудень, 12 в 15:28

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що минулий тиждень був “трагічним” для росіян на тимчасово окупованій території Запорізької області – знищено більше 10 угруповань, але найбільш результативними були саме вихідні.

– В суботу лише в Мелітополі та районі знищено щонайменше три угруповання рашистів. Перше – це блокпост у Новобогданівці. Тут більше немає російських солдатів. Друге – поблизу Мелітополя, буквально за 1 км від міста, майже повністю знищена радіолокаційна станція, яка допомагала ворогу з ППО та аеронавігацією. Наразі вона не функціонує, – розповів він в ефірі телемарафону.

А третій місцем Федоров назвав готельно-ресторанний комплекс, де мешкали співробітники ФСБ та осетинці, блокпост яких розташований за 100 м, тому вони часто тут жили та харчувалися.

– Який з цього висновок? Після того, як рашисти тікали з тимчасово окупованої Херсонщини, вони придумали нову пропаганду: нібито територію сухопутного коридору і саме Мелітополь ніколи ніхто не здасть, що він захищений надійною системою ППО, і особливо нижня частина міста, де розташовано кілька баз росіян. Так ось цей комплекс знаходиться саме в нижній частині. Ми бачимо, що їхня ППО дірява, а сотні рашистів відчули це на собі! – наголосив він.

Мер Мелітополя повідомив, що у вихідні сили спротиву також вдало відпрацювали по військових базах окупантів у Пологах та селищі Майське Запорізької області.

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Іван Федоров увечері 10 грудня повідомив про удари ЗСУ по позиціях окупантів у Мелітополі.

Зокрема один з вибухів пролунав на базі відпочинку Привал мисливця, де мешкали російські військові.

Відомо про десятки загиблих та сотні поранених окупантів, яких відвезли на лікування до Криму.