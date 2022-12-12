Декабрь, 12 в 18:59

Россияне завозят на оккупированные территории Запорожской области учителей из Дагестана, больше половины детей выехали.

Как сообщил на брифинге городской голова Мелитополя Иван Федоров, 12 тыс. детей учатся в украинских школах онлайн.

— На прошлой неделе завезли очередных гастролеров — около 10 учителей из Дагестана. Я не понимаю, чему дагестанские учителя будут учить наших детей, потому что культура разная, язык разный. В прошлый раз такие гастроли заняли не больше двух недель. Я надеюсь, что эти учителя пробудут еще меньше на нашей территории, — сказал Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что большинство детей школьного возраста покинули временно оккупированные территории.

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— Точно более 50% детей школьного возраста выехало с территории временной оккупации. С одной стороны, наши, украинские, мелитопольские школы работают онлайн, и примерно 12 тыс. детей получают образование онлайн в них. Что касается образовательного процесса на временно оккупированной территории Запорожской области, то это точно не об образовании, это о пропаганде, — подчеркнул он.

Федоров напомнил, что 1 сентября в оккупированном городе открыли 15 школ, но сейчас работают только 12, потому что не хватает учеников и учителей, которые согласились бы преподавать по российской программе.

Мэр города рассказал, что российские военные продолжают обустраивать в подвалах школ склады боеприпасов. В частности, когда украинские защитники уничтожили базу оккупантов в окрестностях Мелитополя, россияне устроили склад боеприпасов в помещении школы №7.

Напомним, Иван Федоров рассказывал об уничтожении баз оккупантов в Мелитополе и вблизи города на этих выходных.