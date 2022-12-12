Грудень, 12 в 19:47

Енергетики продовжують працювати над відновленням енергосистеми України після масованих ракетних ударів РФ.

У більшості областях діють стабілізаційні графіки відключення світла. А в тих регіонах, де є необхідність збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні, запроваджують екстрені відключення.

Де та коли не буде світла 13 грудня – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Київ

Вже кілька днів поспіль у столиці діють оновлені графіки стабілізаційних відключень світла, запроваджені енергокомпанією ДТЕК Київські електромережі.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з розкладом вимкнення світла можна за цим посиланням. Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Харківська область

Графік відключення світла на Харківщині складається з 12 черг, початок кожної з черг змінюється щотижня. Тривалість вимкнення – три години.

Щоб дізнатись графік на сайті Харківобленерго, треба:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Львівська область

Львів’яни розподілені по трьох групах, яким у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Загалом електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

На Вінниччині діють графіки планових відключень між трьома чергами:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга, години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00;

3 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

Подивитись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої черги в межах планових відключень можна за цим посиланням.

Дізнатись, коли саме буде знеструмлена відповідна черга у Вінницькій області можна за цим посиланням.

Чернігівська область

На Чернігівщині дотримуються графіків “три через шість”. Наразі в області не вистачає доведених лімітів споживання електроенергії, тому неможливо запровадити графік “чотири через чотири”, який діяв раніше.

Перелік адрес, які входять до трьох груп відключень електроенергії, дивіться за цим посиланням.

Закарпатська область

Закарпаттяобленерго повідомило, що у зв’язку зі змінами величин генерації електроенергії та споживання прогнозовані години відключення змінюються щодня.

Актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення з переліком адрес можна подивитись за цим посиланням.

Полтавська область

Полтаваобленерого планує вимикати світло по одній черзі згідно графіку погодинного відключення. Очікується, що друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.

Водночас енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, оскільки від цього залежить стабільна робота електромереж області.

Ознайомитися з графіком в Полтавській області можна за цим посиланням.

Водночас про приналежність адреси до тієї чи іншої черги можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

На Хмельниччині діють погодинні графіки відключення світла, які враховують чотири черги споживачів.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Щоб дізнатись свою адресу в графіку погодинних відключень світла – перейдіть за цим посиланням.

Тернопільська область

На тиждень з 12 по 18 грудня у Тернопільобленерго оновили стабілізаційні графіки відключення світла.

Передбачається черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

В області діють графіки планових відключень світла.

Водночас Кіровоградобленерго попереджає, що в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла, оскільки в енергосистемі області не вистачає доведених потужностей.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

У регіоні також стабільно працюють графіки відключення світла для трьох черг споживачів.

У зв’язку з перевищенням доведеного ліміту потужностей на область додатково можуть бути застосовані графіки аварійних знеструмлень.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

Черкасиобленерго розробило онлайн форму, за якою можна легко та швидко дізнатися графік погодинних відключень електричної енергії за адресою.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Миколаївська область

У Миколаєві на постійній основі діють погодинні графіки відключень електроенергії, згідно з якими споживачі розділені на три черги.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько 2 годин.

Окрім цього, можливі застосування стабілізаційних та аварійних відключень, повідомили в обленерго. Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Волинська, Житомирська, Рівненська, Івано-Франківська та Чернівецька теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Волиньобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго, Прикарпаттяобленерго та Чернівціобленерго.

Через чергову російську терористичну атаку в Одесі наразі аварійно вимикають світло. В області тривають екстрені відключення.

Також графіки стабілізаційних відключень не діють на Дніпропетровщині – в регіоні відбуваються екстрені відключення.