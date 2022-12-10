РФ запустила дрони-камікадзе: в Одеській області пролунав вибух

Грудень, 10 в 6:10

Уночі 10 грудня російські війська випустили дрони-камікадзе для обстрілу українських міст.

Характерні звуки, що притаманні іранським дронам-камікадзе типу Shahed, чули жителі Одеської області.

Було чутно в регіоні й роботу протиповітряної оборони.

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За попередніми даними, вибух, що прогримів на Одещині, є результатом прильоту.

Офіційних коментарів поки немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Віталій Кличко