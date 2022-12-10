РФ запустила дрони-камікадзе: в Одеській області пролунав вибух
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Уночі 10 грудня російські війська випустили дрони-камікадзе для обстрілу українських міст.
Характерні звуки, що притаманні іранським дронам-камікадзе типу Shahed, чули жителі Одеської області.
Було чутно в регіоні й роботу протиповітряної оборони.
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За попередніми даними, вибух, що прогримів на Одещині, є результатом прильоту.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 290-ту добу.
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Фото: Віталій Кличко