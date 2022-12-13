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Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який момент.

Про це у вечірньому зверненні 12 грудня заявив президент Володимир Зеленський.

– Ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів, – сказав він.

За словами Зеленського, наразі уряд працює над тим, щоб Україна отримала якнайбільше обладнання, що може компенсувати шкоду від влучань ракет.