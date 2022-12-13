Вибухи у Херсоні та бої під Бахмутом: що відбувається на 293 добу війни (онлайн)
Окупанти обстріляли місто Гірник на Донеччині з РСЗВ Ураган: восьмеро поранених.
У Херсоні, за попередніми даними, одна людина загинула, троє – поранені.
Зеленський запропонував РФ вивести свої війська з України на Різдво.
До кінця 2022 року Світовий банк виділить Україні ще додаткові $1,7 млрд.
Обіцяють більше засобів ППО: G7 створить платформу координації фінансової допомоги Україні.
За передачу дронів РФ та придушення протестів: ЄС схвалив нові санкції проти Ірану.
Рада ЄС збільшить на €2 млрд фонд, який допомагає Україні зброєю.
Словаччина схвалила пакет допомоги Україні на понад €10 млн.
Як повідомив очільник ОВА Максим Марченко, в Одесі обмежать інформацію про терміни відновлення електропостачання.
Він зазначив, що росіяни використовують інформацію про хід ремонтних робіт, щоб планувати та завдавати нових ударів по інфраструктурі області.
– Ворог використовує будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт для нанесення повторних ударів, а також планування нових. Тому, через чутливість такої інформації, оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено. Прошу віднестись із розумінням та довіряти нам. Коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас це відчує, – сказав він.
Іран має наміри обмежити радіус дії ракет, які країна планує передати Російській Федерації для ведення повномасштабної війни в Україні, тому що боїться міжнародної негативної реакції.
Про це заявили четверо високопоставлених ізраїльських чиновників з посиланням на звіти розвідки у коментарі іноземному виданню.
Поставки іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради безпеки ООН і запустити механізм “зворотного удару”, який відновить санкції ООН проти Ірану. Це стало б значною проблемою для Ірану та Росії, стверджують джерела.
Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який момент.
Про це у вечірньому зверненні 12 грудня заявив президент Володимир Зеленський.
– Ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів, – сказав він.
За словами Зеленського, наразі уряд працює над тим, щоб Україна отримала якнайбільше обладнання, що може компенсувати шкоду від влучань ракет.
Україна дала чіткий сигнал Ірану, що наслідки від співробітництва з країною-агресором Росією будуть вищими, ніж будь-яка вигода.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– Наразі вживаються певні кроки – як дипломатичні, так і по лінії розвідувальних органів – щоб максимально загальмувати, а в перспективі і зупинити співробітництво Росії та Ірану у військовій сфері.
Ми довели до Ірану дуже простий і чіткий сигнал – негативні наслідки від дій України та її партнерів у відповідь на співробітництво з Росією будуть набагато вищими, ніж будь-яка вигода. Вони це почули, подивимось на їхні дії в найближчий місяць, – сказав він.
Внаслідок вибуху в готелі у Мелітополі загинуло близько 200 російських окупантів.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Він зазначив, що в готелі здебільшого базувались кадирівці.
– У Мелітополі в готелі загинули в основному кадирівці. Там, за деякими даними, десь 200 загиблих окупантів. Також відомо, що підірваний один із мостів. Йде ізоляція “театру бою”. Тепер вони матимуть проблеми із логістикою, – сказав Арестович.