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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи у Херсоні та бої під Бахмутом: що відбувається на 293 добу війни (онлайн)

Вибухи у Херсоні та бої під Бахмутом: що відбувається на 293 добу війни (онлайн)

Окупанти обстріляли місто Гірник на Донеччині з РСЗВ Ураган: восьмеро поранених.

У Херсоні, за попередніми даними, одна людина загинула, троє – поранені.

Зеленський запропонував РФ вивести свої війська з України на Різдво.

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Рада ЄС збільшить на €2 млрд фонд, який допомагає Україні зброєю.

Словаччина схвалила пакет допомоги Україні на понад €10 млн.

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00:20 - 13 грудня

Як повідомив очільник ОВА Максим Марченко, в Одесі обмежать інформацію про терміни відновлення електропостачання.

Він зазначив, що росіяни використовують інформацію про хід ремонтних робіт, щоб планувати та завдавати нових ударів по інфраструктурі області.

– Ворог використовує будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт для нанесення повторних ударів, а також планування нових. Тому, через чутливість такої інформації, оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено. Прошу віднестись із розумінням та довіряти нам. Коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас це відчує, – сказав він.

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00:18 - 13 грудня

Іран має наміри обмежити радіус дії ракет, які країна планує передати Російській Федерації для ведення повномасштабної війни в Україні, тому що боїться міжнародної негативної реакції.

Про це заявили четверо високопоставлених ізраїльських чиновників з посиланням на звіти розвідки у коментарі іноземному виданню.

Поставки іранських балістичних ракет до Росії можуть порушити резолюцію Ради безпеки ООН і запустити механізм “зворотного удару”, який відновить санкції ООН проти Ірану. Це стало б значною проблемою для Ірану та Росії, стверджують джерела.

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00:16 - 13 грудня

Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який момент.

Про це у вечірньому зверненні 12 грудня заявив президент Володимир Зеленський.

– Ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів, – сказав він.

За словами Зеленського, наразі уряд працює над тим, щоб Україна отримала якнайбільше обладнання, що може компенсувати шкоду від влучань ракет.

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00:09 - 13 грудня

Україна дала чіткий сигнал Ірану, що наслідки від співробітництва з країною-агресором Росією будуть вищими, ніж будь-яка вигода.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Наразі вживаються певні кроки – як дипломатичні, так і по лінії розвідувальних органів – щоб максимально загальмувати, а в перспективі і зупинити співробітництво Росії та Ірану у військовій сфері.

Ми довели до Ірану дуже простий і чіткий сигнал – негативні наслідки від дій України та її партнерів у відповідь на співробітництво з Росією будуть набагато вищими, ніж будь-яка вигода. Вони це почули, подивимось на їхні дії в найближчий місяць, – сказав він.

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00:08 - 13 грудня

Внаслідок вибуху в готелі у Мелітополі загинуло близько 200 російських окупантів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Він зазначив, що в готелі здебільшого базувались кадирівці.

– У Мелітополі в готелі загинули в основному кадирівці. Там, за деякими даними, десь 200 загиблих окупантів. Також відомо, що підірваний один із мостів. Йде ізоляція “театру бою”. Тепер вони матимуть проблеми із логістикою, – сказав Арестович.

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