Із США до України прямує літак з енергетичним обладнанням майже на $13 млн

Грудень, 13 в 7:00

Із військової бази Сполучених Штатів до України прямує літак з енергетичним обладнанням на суму близько $13 млн.

Це – перший транш допомоги США в розмірі $53 млн, про який було оголошено наприкінці листопада.

Ще два літаки з обладнанням вилетять зі Сполучених Штатів цього тижня.

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– Із приходом зими Росія навмисно намагається заморозити українців до смерті. Тож наша мета – допомогти Україні захиститися від навмисних атак РФ на цивільну енергетичну інфраструктуру, щоб це не стало гуманітарною катастрофою, – заявив у коментарі Reuters високопоставлений чиновник США.

Зауважимо, що два тижні тому США заявили, що терміново виділяють $53 млн на електромережеве обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру.

Обладнання пообіцяли оперативно доправити до Києва, щоб українці могли пережити зиму.

У комплекті постачання, крім іншого обладнання, мають бути розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі та розрядники для захисту від перенапруги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 293-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Reuters

Фото: Міноборони