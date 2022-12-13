Із США до України прямує літак з енергетичним обладнанням майже на $13 млн
Із військової бази Сполучених Штатів до України прямує літак з енергетичним обладнанням на суму близько $13 млн.
Це – перший транш допомоги США в розмірі $53 млн, про який було оголошено наприкінці листопада.
Ще два літаки з обладнанням вилетять зі Сполучених Штатів цього тижня.
– Із приходом зими Росія навмисно намагається заморозити українців до смерті.
Тож наша мета – допомогти Україні захиститися від навмисних атак РФ на цивільну енергетичну інфраструктуру, щоб це не стало гуманітарною катастрофою, – заявив у коментарі Reuters високопоставлений чиновник США.
Зауважимо, що два тижні тому США заявили, що терміново виділяють $53 млн на електромережеве обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру.
Обладнання пообіцяли оперативно доправити до Києва, щоб українці могли пережити зиму.
У комплекті постачання, крім іншого обладнання, мають бути розподільні трансформатори, автоматичні вимикачі та розрядники для захисту від перенапруги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 293-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Reuters
Фото: Міноборони