Грудень, 09 в 17:22

Україна дуже швидко отримає від західних партнерів усю необхідну номенклатуру зброї для звільнення своїх територій. Йдеться, зокрема, про зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams та Leopard.

Таку думку висловив в в інтерв’ю одному з українських телеканалів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Повірте мені, що дуже швидко ми отримаємо й Patriot, й Абрамси, й Леопарди, й усе інше. Це є об’єктивний розвиток цієї війни. Це об’єктивно буде все на нашій території за два тижні, місяць, два місяці, – переконаний Подоляк.

Він додав, що наша держава отримає цю зброю в необхідному обсязі, включно з ракетами потрібних дальностей та “зі снарядами певних калібрів”.

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Подоляк також анонсував “дуже позитивні результати” в питанні надання Україні систем ПРО (протиракетної оборони), однак деталі розкривати не став. За його словами, це мають зробити Міністерство оборони чи президент.

– Я думаю, що ми збільшимо можливість захистити своє небо вже зараз. Ми маємо відпрацювати наступні півтора місяця дуже потужно з точки зору права свого захисту на життя саме через захист енергетичної системи, – зазначив радник керівника ОПУ.

Подоляк звернув увагу на те, що західні країни-партнери не одразу ухвалюють рішення щодо надання того чи іншого виду озброєння. Проте вони вже усвідомили, “що таке РФ”, і що не можна дотримуватися тактики, яка спостерігалася на початку війни в Україні, в 2014 році.

– Подивіться на логіку того, що роблять наші партнери. Їм складно прийняти певні рішення відразу. Але тим не менш, вони змінили ідеологію війни. Вони чітко розуміють, якого типу війна йде, що таке Росія і чому не треба більше гратися у “гру 2014 року”, – розповів Подоляк.

Він наголосив, що партнери України дійсно вірять у те, що наша держава повинна перемогти, а також починають усвідомлювати, що Київ не піде на якісь компроміси з РФ.

На цьому тлі з’являється розуміння, що Україні поступово потрібно передавати всю необхідну зброю, що Захід і робить.

– Вони практично повірили, що ми не відмовимося від своєї справи вигнати РФ з усіх своїх територій. І з нами домовитися про те, що “а може ви з ними щось там підпишете, десь посередині”, неможливо. Вони у це вже практично вірять, – заявив Подоляк.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни Україна практично нічого не отримувала, згодом надійшли деякі види озброєння. А сьогодні наша держава має практично все, про що просила в партнерів, “крімокремих видів зброї”.

– Зокрема, крім тих же Patriot, але вони в нас теж будуть, як й інші системи ЗРК та ПРО. Оці інші системи вже будуть. А Patriot будуть трошки пізніше, – поінформував Подоляк, додавши що країни-партнери мали б все ж пришвидшуватися в цьому питанні.

Як пояснив радник керівника ОПУ, в наданні Україні зброє “є певна логіка”, а для Європи наша держава сьогодні “стоїть у ролі ключового опонента РФ”.