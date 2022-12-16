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Факти / Україна / Суспільство

Ракетні удари по енергооб’єктах: в Україні вводять екстрені відключення світла

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Енергетика-світло-електрика

По всій країні вводяться екстрені відключення світла.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, під час масованого ракетного удару є кілька прильотів по енергооб’єктах у декількох областях України. Саме тому по всій країні вводяться екстрені аварійні відключення світла.

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Наразі всі екстрені та ремонтні служби працюють на місцях влучань.

Кирило Тимошенко закликав із розумінням поставитися до відключень світла та тимчасових перепадів подачі водо- та теплопостачання.

А ще він нагадав, що українці можуть скористатися Пунктами незламності.

Раніше в ДТЕК повідомили, що у Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що є пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни.

– Можливо падіння обсягів генерації. Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо – енергетики відновлюватимуть енергопостачання, – наголосив міністр.

Про відсутність електрики у містах повідомили мер Харкова Ігор Терехов та міський голова Полтави Олександр Мамай.

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