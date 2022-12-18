Мабуть, росіяни так гріються – Грабський про вириті окопи на пляжах Криму
Лінії оборони, які росіяни зводять на пляжах Криму, не становлять жодного інтересу чи загрози для Збройних сил України.
Про це військовий експерт полковник Сергій Грабський повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
– Що відбувається в Криму? Ну, мабуть, вони (російські військові, – Ред.) гріються, – жартома говорить Сергій Грабський.
Експерт запевняє: ніхто туди не збирається наступати.
По-перше, у Криму є буквально кілька ділянок, де допустима висадка десанту.
По-друге, ніхто серйозно не розглядає це питання, тому що для цього немає десантних засобів.
За його словами, є сенс говорити про висадку десанту лише в разі створення спеціальних підрозділів, що є аналогом британської спеціальної човнової служби.
– Для прориву українських військ ключовим є місто Мелітополь.
Генерал Залужний уже неодноразово говорив, що в разі звільнення цього міста доля Криму фактично буде вирішена, – пояснює Сергій Грабський.
У такому випадку, додає військовий експерт, Крим перетвориться на острів, визволення якого залежатиме від можливостей ЗСУ в найближчій перспективі.
– Тому ті окопи та “зуби дракона” є елементом самозаспокоєння для російської сторони, яка чітко усвідомлює неможливість утримання Криму, – вважає Сергій Грабський.
Нагадаємо, що 15 грудня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що російська армія в окупованому Криму, боячись висадки українського десанту, намагається укріпити берегову лінію,
Зокрема, уздовж берега поблизу села Молочне в Сакському районі окупанти почали облаштовувати мережу мінних загороджень, окопів та траншей.
Додатково загарбники встановлюють так звані зуби дракона (ряди бетонних пірамід, – Ред.), які повинні зупинити пересування важкої техніки.
Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що окопи, які військові РФ нарили в тимчасово окупованому Криму, “точно не допоможуть Росії, а півострів повернеться під контроль Києва”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.
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Фото: Оперативний ЗСУ