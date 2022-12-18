Грудень, 18 в 9:51

Лінії оборони, які росіяни зводять на пляжах Криму, не становлять жодного інтересу чи загрози для Збройних сил України.

Мабуть, росіяни так гріються – Грабський про вириті окопи на пляжах Криму / 9 фотографий

Про це військовий експерт полковник Сергій Грабський повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

– Що відбувається в Криму? Ну, мабуть, вони (російські військові, – Ред.) гріються, – жартома говорить Сергій Грабський.

Експерт запевняє: ніхто туди не збирається наступати.

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По-перше, у Криму є буквально кілька ділянок, де допустима висадка десанту.

По-друге, ніхто серйозно не розглядає це питання, тому що для цього немає десантних засобів.

За його словами, є сенс говорити про висадку десанту лише в разі створення спеціальних підрозділів, що є аналогом британської спеціальної човнової служби.

– Для прориву українських військ ключовим є місто Мелітополь. Генерал Залужний уже неодноразово говорив, що в разі звільнення цього міста доля Криму фактично буде вирішена, – пояснює Сергій Грабський.

У такому випадку, додає військовий експерт, Крим перетвориться на острів, визволення якого залежатиме від можливостей ЗСУ в найближчій перспективі.

– Тому ті окопи та “зуби дракона” є елементом самозаспокоєння для російської сторони, яка чітко усвідомлює неможливість утримання Криму, – вважає Сергій Грабський.

Нагадаємо, що 15 грудня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що російська армія в окупованому Криму, боячись висадки українського десанту, намагається укріпити берегову лінію,

Зокрема, уздовж берега поблизу села Молочне в Сакському районі окупанти почали облаштовувати мережу мінних загороджень, окопів та траншей.

Додатково загарбники встановлюють так звані зуби дракона (ряди бетонних пірамід, – Ред.), які повинні зупинити пересування важкої техніки.

Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що окопи, які військові РФ нарили в тимчасово окупованому Криму, “точно не допоможуть Росії, а півострів повернеться під контроль Києва”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Оперативний ЗСУ