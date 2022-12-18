Загрози вторгнення РФ з боку Білорусі та атаки по Херсону: що відбувається на 298-й день війни (онлайн)

Росія отримала нову партію дронів з Ірану, повідомили в ГУР.

У Генштабі уточнили цифри масованого обстрілу України 16 грудня: окупанти здійснили майже 100 запусків ракет та 65 обстрілів з РСЗВ.

Володимир Зеленський повідомив, що за добу вдалося повернути електрику майже 6 мільйонам українців.

Рада ухвалила законопроєкт, який посилює відповідальність військових за невиконання наказів.

Азербайджан передав Україні енергообладнання, що налічує майже 100 трансформаторів та генераторів.