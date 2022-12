В Овальному кабінеті розпочалась двостороння зустріч лідерів США та України – Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Перед закритою частиною перемовин Зеленський вручив Байдену медаль командира батареї HIMARS з Бахмуту.

Президент України підкреслив, що капітан, якого він зустрів учора в східному місті, попросив його передати свою військову медаль президенту США, назвавши його “хоробрим”. Байден у відповідь зазначив, що вважає, що це незаслужено, але для нього це “велика честь”.

Джо Байден розповів, що він і його покійний син-ветеран Бо Байден мали традицію дарувати один одному спеціальні монети. Він сказав, що віддасть одну, щоб Зеленський передав її солдату.

Президент США повідомив, що йому важко повірити, що минуло вже 300 днів відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну проти українського народу.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін намагається використати зиму в якості зброї.

Він додав, що весь американський народ – і демократи, і республіканці, – з гордістю стоять поряд з українцями.

Американський лідер назвав Володимира Зеленського людиною року в США, посилаючись на звання, яке присвоїв українському лідеру журнал Time.

#BREAKING Zelensky tells Biden of “appreciation from my heart” for US support pic.twitter.com/WKo5v8BqF5

— AFP News Agency (@AFP) December 21, 2022