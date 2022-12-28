Зеленский вручил командиру батареи HIMARS награду от Байдена

Декабрь, 28 в 16:37

Президент Украины Владимир Зеленский вручил командиру батареи HIMARS отличие от лидера США Джозефа Байдена.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Вручение награды состоялось в среду, 28 декабря, во время выступления Зеленского на пленарном заседании Верховной Рады.

Сейчас смотрят

– Зеленский отдал командиру батареи Хаймарсов отличие от Байдена. Помните, что Зеленский привез президенту США награду, принадлежавшую воину из Бахмута. И Байден в ответ передал специальный символ от президента США. Зеленский вручил его командиру прямо во время своей речи в Раде, – сообщил Гончаренко.

Напомним, что во время своего визита в США Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи HIMARS из Бахмута.

По словам президента Украины, капитан, которого он встретил в восточном городе, попросил передать свою военную медаль президенту США, назвав его “храбрым”.

Байден в ответ отметил, что считает, что это незаслуженно, но для него это “большая честь”.