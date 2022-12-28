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Факты / Україна

Зеленский вручил командиру батареи HIMARS награду от Байдена

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленский вручил командиру батареи HIMARS награду от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский вручил командиру батареи HIMARS отличие от лидера США Джозефа Байдена.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Вручение награды состоялось в среду, 28 декабря, во время выступления Зеленского на пленарном заседании Верховной Рады.

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– Зеленский отдал командиру батареи Хаймарсов отличие от Байдена. Помните, что Зеленский привез президенту США награду, принадлежавшую воину из Бахмута. И Байден в ответ передал специальный символ от президента США. Зеленский вручил его командиру прямо во время своей речи в Раде, – сообщил Гончаренко.

Напомним, что во время своего визита в США Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи HIMARS из Бахмута.

По словам президента Украины, капитан, которого он встретил в восточном городе, попросил передать свою военную медаль президенту США, назвав его “храбрым”.

Байден в ответ отметил, что считает, что это незаслуженно, но для него это “большая честь”.

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