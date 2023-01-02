Внаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Внаслідок ракетної атаки РФ 31 грудня значних ушкоджень зазнали будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Зокрема, були пошкоджені корпуси ННЦ Інститут біології та медицини й ННІ високих технологій, факультетів психології, соціології, комп’ютерних наук та кібернетики, радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, механіко-математичного та географічного факультетів, кафедри ядерної фізики, кріогенного комплексу, спорткомплексу, Українського фізико-математичного ліцею та деяких гуртожитків студмістечка.
Збитки, завдані падінням ракети, у рази перевищуватимуть ті, яких зазнав університет під час масованого обстрілу столиці 10 жовтня.
Нагадаємо, що 31 грудня Росія завдала масованого удару по містах України. Ворожі ракети влучили у цивільні об’єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.
Внаслідок атаки у столиці постраждало 22 людини, загинув літній чоловік.
У Солом’янському районі Києва уламки ракети влучили у приватний будинок. У Печерському районі пошкоджено готель і повилітали шибки у Палаці Україна.
У Святошинському районі уламки ракети впали на стадіон Темп. Також, за даними мера Віталія Кличка, у Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено три школи і дитсадок.
Фото: КНУ