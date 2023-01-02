Січень, 01 в 23:09

Внаслідок ракетної атаки РФ 31 грудня значних ушкоджень зазнали будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зокрема, були пошкоджені корпуси ННЦ Інститут біології та медицини й ННІ високих технологій, факультетів психології, соціології, комп’ютерних наук та кібернетики, радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, механіко-математичного та географічного факультетів, кафедри ядерної фізики, кріогенного комплексу, спорткомплексу, Українського фізико-математичного ліцею та деяких гуртожитків студмістечка.

Збитки, завдані падінням ракети, у рази перевищуватимуть ті, яких зазнав університет під час масованого обстрілу столиці 10 жовтня.

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Нагадаємо, що 31 грудня Росія завдала масованого удару по містах України. Ворожі ракети влучили у цивільні об’єкти у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Внаслідок атаки у столиці постраждало 22 людини, загинув літній чоловік.

У Солом’янському районі Києва уламки ракети влучили у приватний будинок. У Печерському районі пошкоджено готель і повилітали шибки у Палаці Україна.

У Святошинському районі уламки ракети впали на стадіон Темп. Також, за даними мера Віталія Кличка, у Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено три школи і дитсадок.

Фото: КНУ