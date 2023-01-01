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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Робота ППО в Новорічну ніч та сирени по всій Україні: що відбувається на 312-й день війни (онлайн)

Робота ППО в Новорічну ніч та сирени по всій Україні: що відбувається на 312-й день війни (онлайн)

Росія 31 грудня завдала ударів по Києву, Хмельницькому, Запоріжжю, Миколаєву та іншим населеним пунктам України. В результаті атак ворога, є постраждалі та загиблі.

Серед постраждалих у Києві під час обстрілу опинився і японський журналіст Ватару Секіта.

Ввечері 31 грудня окупанти запустили на територію України дрони-камікадзе, по яких відпрацювала українська ППО.

140 українців та українок повернулися додому з російського полону. Серед них, захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці ТРО зі Славутича, а також бійці з Бахмутського напрямку.

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00:55 - 01 січня

У Києві та області лунають вибухи.

Перед цим у Києві та Київській області була оголошена повітряна тривога.

Очільник Київської ОВА Микола Кулеба згодом повідомив, що в Київській області працює ППО.

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив вибухи у місті.

– У столиці чутно вибухи. Працює ППО, – написав він.

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