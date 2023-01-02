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Факти / Надзвичайні події

Гучні вибухи в окупованому Бердянську: очевидці показали дим в районі аеропорту

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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вибухи в окупованому Бердянську

Мешканці окупованого Бердянська (Запорізька область) повідомляють про гучні вибухи у місті. Вони викладають фото та відео, на яких дим підіймається в районі аеропорту, який окупанти зробили своєю базою.

Водночас росіяни повідомляють, що нібито знищили БПЛА на відстані 35 км від міста, проте навряд чи це правда, бо дуже багато розбіжностей з реальністю.

Місцеві ЗМІ пишуть, що російські гелікоптери кружляють над територією аєропорту, звідки підіймається дим, і це точно не за 35 км від Бердянська.

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Офіційного підтвердження інформації про вибухи на базі росіян в аеропорту Бердянська наразі немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Бердянськ Сьогодні

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