Січень, 02 в 11:23

На аеродромі Балтимор у російському Воронежі сталися вибухи.

Близько другої ночі за місцевим часом у мережі стали ширитися повідомлення, а також фото та відео вибуху.

Російська влада одразу не коментувала ситуацію.

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Лише на ранок місцева адміністрація повідомила, що ППО нібито збила український розвідувальний безпілотник на підльоті до міста.

На відео, що публікували місцеві жителі вночі, видно дим у небі.

Аеродром Балтимор відкритий у 30-х роках минулого століття.

Там базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

Нагадаємо, на російському аеродромі Енгельс 29 грудня пролунали вибухи.

Фото: Скріншот відео