Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

На військовому аеродромі у Воронежі сталися вибухи

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Воронеж аеродром Балтимор

На аеродромі Балтимор у російському Воронежі сталися вибухи.

Близько другої ночі за місцевим часом у мережі стали ширитися повідомлення, а також фото та відео вибуху.

Російська влада одразу не коментувала ситуацію.

Зараз дивляться

Лише на ранок місцева адміністрація повідомила, що ППО нібито збила український розвідувальний безпілотник на підльоті до міста.

На відео, що публікували місцеві жителі вночі, видно дим у небі.

Аеродром Балтимор відкритий у 30-х роках минулого століття.

Там базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

Нагадаємо, на російському аеродромі Енгельс 29 грудня пролунали вибухи.

Читайте
Супутникові знімки аеродрому в Енгельсі: явних пошкоджень немає, але літаків поменшало

Фото: Скріншот відео

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка