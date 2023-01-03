Ракетний обстріл Дружківки та вибухи у низці областей: 314-й день війни в Україні (онлайн)
Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку Шахедами, її ставка може бути на виснаження. Лише за два дні 2023 року над Україною було збито понад 80 іранських дронів.
Росія обстріляла Берислав на Херсонщині, внаслідок чого були поранені п’ять людей.
Вибухи пролунали у низці областей – Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській.
Удар по Льодовій арені у Дружківці Донецької області підтвердив гендиректор хокейного клубу Донбас Федір Іллєнко.
– Льодова арена… це не просто будівля… це другий будинок для нашого клубу після 2014 року… це сотні дитячих змагань, десятки міжнародних турнірів, посмішки дітей… це найбільша школа хокею та фігурного катання в Україні… це люди, які створювали радість всі 8 років від початку війни… немає слів… “визволителі”, – написав він.
У Сватовому на окупованій території Луганської області стався вибух на складі з боєкомплектами російських окупантів. За інформацією каналу СтратКом ЗСУ, росіяни звозили туди боєкомплект майже 2 тижні.
– Передаємо привіт ворожій ППО, яке мало б захищати Сватове, але як завжди не захистило! Склад БК – все. Росіяни та місцева вата тихенько туди звозили БК (боєкомплект, – Ред.) майже 2 тижні. Тому ЗСУ довелося трішки потерпіти і просто фіксувати кількість Уралів, які заїжджають на базу, – йдеться у повідомленні.
Попередньо відомо, що інцидент стався вчора, 1 січня. Крім того, цю інформацію перепостив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у себе в соцмережах.
85% українців вважають неприпустимими будь-які територіальні поступки Росії задля якнайшвидшого досягнення миру.
Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.
Про це свідчить опитування КМІС, яке провели 4-27 грудня шляхом телефонних інтерв’ю.
Цифри фактично ідентичні для всіх регіонів України. Є незначна різниця в україномовних та російськомовних українців – серед перших поступки відкидають 89%, серед других – 76%.