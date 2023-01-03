Ракетний обстріл Дружківки та вибухи у низці областей: 314-й день війни в Україні (онлайн)

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія планує тривалу атаку Шахедами, її ставка може бути на виснаження. Лише за два дні 2023 року над Україною було збито понад 80 іранських дронів.

Росія обстріляла Берислав на Херсонщині, внаслідок чого були поранені п’ять людей.

Вибухи пролунали у низці областей – Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській.