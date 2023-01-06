Скільки російських військових знаходяться на території Білорусі – дані ДПСУ

Січень, 06 в 17:10

Росія утримує на території Білорусі трохи більше 10 тис. військових, проте цього замало для повторного вторгнення в Україну з цього напрямку, заявив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

– Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Якихось загроз поряд із кордоном ми не бачимо. Не фіксуємо переміщення ні військової техніки біля нашого кордону, ні переміщення особового складу чи підрозділів РФ, чи Білорусі, які б робили якісь демонстраційні дії, – наголосив він.

За його словами, наразі в Білорусі немає ударного угрупування, здатного на повторне вторгнення в Україну.

– З підрозділів ЗС РФ у Білорусі наразі перебуває трохи більше 10 тис. солдатів, які залучені до навчань. Не виключено, що частину з них буде перекинуто на схід України для поповнення російських підрозділів, – уточнив він.

На його думку, на територію Білорусі натомість можуть завезти нові підрозділи російських військових для продовження підготовки.

Зараз дивляться

– Але ворога не можна недооцінювати, бо Росія може будь-коли використати цей напрямок для вторгнення, або ж продовжувати накопичувати сили. Тому ми укріплюємо як лінію кордону, так і прикордоння, та готові до будь-якого розвитку подій, – підсумував Демченко.

Напередодні Міноборони Білорусі повідомило про посилення спільного з РФ військове угруповання озброєнням, солдатами та спеціальною технікою нібито для проведення спільних авіаційних навчань.