Січень, 06 в 1:24

Німеччина може передати Україні від 20 до 40 БМП Marder, коли у Сполучених Штатах планують передачу військової допомоги, яка включатиме 50 бойових машин Bradley.

Відповідну інформацію про поставки Україні оголосили німецьке видання Der Spiegel щодо Marder, та агентство Reuters щодо Bradley.

Передачу бронемашин вже підтвердили президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 січня, але не уточнювали кількість військової техніки, яка надійде до України.

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За даними Spiegel, поставки бронетехніки можуть відбутися швидко, оскільки виробник має ці моделі на складах і вони вже відремонтовані.

Раніше Німеччина передавала цю техніку лише союзникам по НАТО, щоб в обмін на це Україні була передана радянська броньована техніка.

Рішення передати Marder було оголошена на тлі постачання Францією колісних танків AMX-10RC, про що президент Франції Еммануель Макрон оголосив 4 січня.

Щодо бойових машин Bradley, то за даними Reuters, Сполучені Штати мають передати Україні 50 одиниць техніки.

Агентство також пише, що офіційно про це Вашингтон оголосить 6 січня.

Як пише Bloomberg, рішення США і Німеччини передати Україні подібної бронетехніки стане значною модернізацією вогневої потужності, про яку просив президент Володимир Зеленський. При цьому, за даними видання, йдеться про передачу Україні “десятків” БМП Marder.

Нагадаємо, за підсумками розмови американського та німецького лідерів стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще один комплекс ППО Patriot.