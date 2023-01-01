Січень, 01 в 11:50

Збройні сили України на 100% спрацювали, коли відбили чергову масовану ракетну атаку перед та після Нового року вночі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Він подякував усім воїнам, які вночі боронили українське небо.

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Щодо цифр, то ввечері 31 грудня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих безпілотників. А в нічний час до 04:00 збили ще 32 дрони-камікадзе Shahed-131/136, які ворог називає Геранями.

– Усі 45 дронів, які направили на Україну, на українців, знищили. Це дуже серйозний результат, – сказав Юрій Ігнат.

За його словами, наші воїни ледь встигали перезаряджати артилерію NASAMS і збивати ворожі ракети. Ігнат наголосив, що ракет у нас вистачає, а ось самих комплексів мало.

Речник зауважив, що такий результат бойової роботи ЗСУ показує західним партнерам, наскільки наші воїни є вправними.

– Бачимо, що небо було дійсно під надійним захистом. Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Це ще один сигнал нашим партнерам – наскільки вправно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання, – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Раніше очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото уламків ворожого дрона Герань, який збили вночі 31 грудня. Безпілотник впав на спортивному майданчику, де грають діти.