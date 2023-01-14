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Факти / Україна

Звідки РФ могла вдарити по Києву 14 січня та якою зброєю: пояснення Повітряних сил

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ракета
Фото: Depositphotos

14 січня РФ атакувала Київ ракетами, що летіли з північного напрямку по балістичній траєкторії.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

– Ймовірно, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не є доступною, щоб ми її виявляли і збивали, – зазначив він.

За словами Ігната, фахівці вивчатимуть за уламками, який саме тип ракет застосував ворог. Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, які летять по балістичній траєкторії.

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Він зазначив, що оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел.

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Ігнат наголосив, що, на жаль, у ЗСУ немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет.

Речник Повітряних сил також підтвердив, що група російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 зараз у повітрі. Невідомо, чи здійснять вони пуски ракет, їх політ відстежується.

Джерело: Українська правда
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