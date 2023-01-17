Мінус 870 окупантів та 21 одиниця важкої техніки: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби Збройні сили України завдали ворогу чергового нищівного удару – ліквідували щонайменше 870 російських загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Станом на 17 січня загальні бойові втрати особового складу армії РФ склали понад 116 тисяч.
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Втрати РФ у війні на 17 січня 2023:
- особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб,
- танків ‒ 3121 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од,
- артилерійських систем – 2104 (+5) од,
- РСЗВ – 441 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 220 од,
- літаків – 286 од,
- гелікоптерів – 276 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 од,
- крилатих ракет ‒ 749 од,
- кораблів /катерів ‒ 17 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од,
- спеціальної техніки ‒ 190 од.
Нагадаємо, що 15 січня ЗСУ ліквідували 790 російських ворогів та знищили 40 одиниць важкої техніки.