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Факти / Україна

Мінус 870 окупантів та 21 одиниця важкої техніки: втрати РФ за минулу добу

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 870 окупантів та 21 одиниця важкої техніки: втрати РФ за минулу добу
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Збройні сили України завдали ворогу чергового нищівного удару – ліквідували щонайменше 870 російських загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Станом на 17 січня загальні бойові втрати особового складу армії РФ склали понад 116 тисяч.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 17 січня 2023:

  • особового складу ‒ близько 116 950 (+870) осіб,
  • танків ‒ 3121 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6215 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2104 (+5) од,
  • РСЗВ – 441 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 220 од,
  • літаків – 286 од,
  • гелікоптерів – 276 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 од,
  • крилатих ракет ‒ 749 од,
  • кораблів /катерів ‒ 17 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4877 (+7) од,
  • спеціальної техніки ‒ 190 од.

Нагадаємо, що 15 січня ЗСУ ліквідували 790 російських ворогів та знищили 40 одиниць важкої техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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