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У Києві та інших містах України спостерігається дефіцит генерації енергії, зокрема, на столицю було виділено 974 МВт з необхідних 1,6 тис. Через це доводилося відключати світло навіть в сірих зонах.

Система після останніх атак продовжує бути складною, а обмеження зараз – це єдина можливість не погіршити те, що залишилося. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.