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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Розбір завалів у Дніпрі й обстріли Херсона: що відбувається на 328 добу війни (онлайн)

Розбір завалів у Дніпрі й обстріли Херсона: що відбувається на 328 добу війни (онлайн)

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав наступну країну, на яку РФ має намір напасти – це може бути Казахстан.

Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі збільшилася до 40 людей.

Велика Британія передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги: 14 танків Challenger 2, 30 самохідних артилерійських установок AS90, 100 одиниць бронетехніки, включно з БТР FV430 Mk3 Bulldog, десятки безпілотників, 100 тис. артилерійських снарядів, 100 вдосконалених ракет, запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.

Генеральний секретар НАТО анонсував двосторонню зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Наразі тривають запеклі бої за Соледар – статус міста не російський, українські воїни виконують два завдання, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Україна та Європейський Союз підписали меморандум про виділення €18 млрд допомоги.

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00:32 - 17 січня

У Києві та інших містах України спостерігається дефіцит генерації енергії, зокрема, на столицю було виділено 974 МВт з необхідних 1,6 тис. Через це доводилося відключати світло навіть в сірих зонах.

Система після останніх атак продовжує бути складною, а обмеження зараз – це єдина можливість не погіршити те, що залишилося. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

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00:09 - 17 січня

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запропонувала створити в Гаазі спецтрибунал із розслідування злочинів, скоєних під час агресії РФ проти України.

Він має стати доповненням до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Анналена Бербок

Фото: Getty Images

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00:07 - 17 січня

Президент України Володимир Зеленський пережив понад 12 окремих замахів на його життя з боку російських сил із початку війни у лютому 2022 року.

Про це з посиланням на “українських офіційних осіб” йдеться у книзі Кріса Віппла “Битва його життя: усередині Білого дому Джо Байдена (Віппл – автор книг про адміністрації різних президентів США).

– Розвіддані були настільки детальними, що допомогли б силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим російським замахам на його життя, – пише Віппл.

Володимир Зеленський

Фото: Офіс президента

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00:05 - 17 січня

Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в багатоквартирному будинку у Дніпрі на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Досі у Дніпрі продовжується розбір завалів будинку, що був зруйнований російською ракетою. Я дякую всім, хто здійснює цю рятувальну операцію! Кожному працівнику ДСНС і поліції, кожному лікарю, кожному волонтеру! Усім, хто задіяний!

Станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них – шестеро дітей. Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей, – повідомив голова держави.

ракетний удар по будинку у Дніпрі

Фото: ДСНС

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00:02 - 17 січня

У США визнають потребу України бити вогнем далі за лінію фронту та розмірковують про передачу важких бойових машин.

Заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал заявив, що США продовжують дискусію з українською владою про постачання типу ракет.

– Далекобійні ракети: ми продовжуємо чути цікаві зауваження. Я думаю, не зосереджуватися на конкретній – це корисно. Є потреба досягати далі за лінію фронту. Не вдаючись у деталі, я скажу, що ми визнаємо цю потребу в нинішній фазі. Нам варто подумати, як допомогти Україні подолати цей виклик, але я не вирішуватиму заздалегідь, яка це може бути система, – заявив він.

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