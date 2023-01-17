Розбір завалів у Дніпрі й обстріли Херсона: що відбувається на 328 добу війни (онлайн)
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав наступну країну, на яку РФ має намір напасти – це може бути Казахстан.
Кількість загиблих внаслідок російського удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі збільшилася до 40 людей.
Велика Британія передасть Україні один з найбільших пакетів військової допомоги: 14 танків Challenger 2, 30 самохідних артилерійських установок AS90, 100 одиниць бронетехніки, включно з БТР FV430 Mk3 Bulldog, десятки безпілотників, 100 тис. артилерійських снарядів, 100 вдосконалених ракет, запасні частини для підтримки українських танків та броньованих машин.
Генеральний секретар НАТО анонсував двосторонню зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
Наразі тривають запеклі бої за Соледар – статус міста не російський, українські воїни виконують два завдання, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Україна та Європейський Союз підписали меморандум про виділення €18 млрд допомоги.