Січень, 17 в 13:24

Опублікувані супутникові знімки білоруського полігону Лепельський, який знаходиться у Вітебській області. Це один з перших полігонів, на який стали прибувати ешелони з російською технікою та солдатами у жовтні 2022 року.

Про це повідомляє білоруська Радіо Свобода.

На знімках можна помітити скупчення військової техніки — не менше 150 одиниць, присутні вантажівки, БМП і танки. Помітні і два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів, кожен намет 10 на 5 метрів.

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Окрім того, поруч поруч з полігоном знаходиться залізнична станція Заслоново, на знімку 6 січня видно два ешелони з військовою технікою, які в той момент стояли на станції. У першому – 6 вагонів (ймовірно пасажирських) і 31 платформа з технікою, у другому 4 вагони і 11 платформ.

Не менше 150 одиниць військової техніки. Опубліковані супутникові знімки полігону в Білорусі, на якому перебувають військові РФ / 4 фотографии

Раніше Інститут вивчення війни заявив, що ризик повторного наступу РФ на Україну з території Білорусі оцінюється як низький, але можливий.

Водночас РФ продовжує перекидати на територію РБ військових та озброєння.