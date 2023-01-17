Січень, 17 в 19:16

Російські окупанти скаржаться на великі втрати під час повномасштабної війни проти України, а також на брехню командування щодо місцезнаходження мобілізованих РФ.

Про це свідчить чергове перехоплення розмов російських солдатів, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Під час телефонної розмови один із окупантів, який перебуває на території Луганщини, розповів іншому, що під Луганськ привезли 170 мобілізованих з РФ. Їх кинули на передову, а російські контрактники замість них залишилися служити, щоб не воювати.

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– Їх привезли. Пацани-контрактники на “передок” їх відправили, вони (мобілізовані, – Ред.) замість них служать, – зазначив рашист.

Співрозмовник у відповідь заявив, що ніхто не хоче воювати і гинути на фронті. Він розповів про ситуацію в своєму підрозділі, де на паперах числяться “котрабаси” (тобто контрактники), а насправді воюють “мобіки” (мобілізовані).

– У нас за папірцем у міністерстві (оборони РФ, – Ред.) загалом “контрабаси” тут стоять, де ми стоїмо. А насправді тут “мобіки” стоять. Замінити не можуть півтора місяця вже нас, – поскаржився окупант.

Він додав, що командир їхнього батальйону перебуває разом із ротним у тилу, а солдатам не дозволяє йти у відпустку.

Крім того, другий окупант розповів про значні втрати в своєму підрозділі.

– У нас із 35 осіб 11 залишилося, – заявив він, додавши, що російська артилерія й танки часто б’ють по своїх же солдатах, унаслідок чого ті гинуть.

Нещодавно українська розвідка та західні ЗМІ повідомляли, що Кремль може мобілізувати на повномасштабну війну проти України ще близько 500 тис. солдатів. Цих мобілізованих можуть кинути у новий наступ навесні 2023 року.

За даними ГУР Міноборони України, керівництво РФ хоче збільшити чисельність російської армії до 2 млн осіб під час чергової хвилі мобілізації.

Джерело: ГУР Міноборони України