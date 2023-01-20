Авіакатастрофа у Броварах: очевидці розповіли деталі падіння гвинтокрила

Медики стабілізували усіх постраждалих після падіння гелікоптера у Броварах. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Частину найважчих пацієнтів перевели до Київського опікового центру. Деяких з них готують до відправлення на лікування за кордон. Ідеться як про дітей, так і про дорослих. Потерпілих погодилися прийняти в Польщі, Австрії, Чехії та Сполучених Штатах.

За офіційними даними, в авіакатастрофі загинули 14 людей. Серед них керівництво МВС – міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Також серед загиблих одна дитина разом з мамою. Після авіатрощі у медзакладах залишаються 16 людей. Маленькі пацієнти, на щастя, у не важкому стані.

Медики та рятувальники були вражені, як під час трагедії оперативно спрацювали вихователі садочка. Одну з них, пані Олену, відкинуло вибуховою хвилею. Попри удар, вона змогла підвестися і вивести дітей з пожежі. Щоб врятувати малечу, вихователькам довелося розсувати меблі, які попадали від вибуху. Допомогло і те, що діти знали, як діяти під час повітряної тривоги, й одразу побігли до дорослих.

В одного з потерпілих, 5-річного Тимофійчика, забій голови. Ще 10 осіб перебувають в опіковому відділенні Київської міської лікарні номер 2. Троє з них планують лікуватися за кордоном. Це постраждалі діти і дорослі, які були в садочку або поруч на момент падіння гвинтокрила ДСНС.

8 госпіталізованих, зокрема 3 дітей, у реанімації. Ступінь опіків постраждалих медики оцінюють від 3 до 40%.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.