Весна та початок літа будуть вирішальними у повномасштабній війні, яку Росія розв’язала проти України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, повторне вторгнення російських військ з території Білорусі та їхній черговий “похід на Київ” малоймовірні.

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Також низька можливість активних бойових дій на півдні України: там росіяни сконцентровані на утриманні окупованого Криму.

– Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна. Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни, – заявив Скібіцький.

Представник ГУР прогнозує, що основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.

– Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп’янськ, Сватове, Кремінну, у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар, – наголосив він.