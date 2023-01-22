Весна та початок літа стануть вирішальними у війні – ГУР
Весна та початок літа будуть вирішальними у повномасштабній війні, яку Росія розв’язала проти України.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
За його словами, повторне вторгнення російських військ з території Білорусі та їхній черговий “похід на Київ” малоймовірні.
Також низька можливість активних бойових дій на півдні України: там росіяни сконцентровані на утриманні окупованого Криму.
– Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна. Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни, – заявив Скібіцький.
Представник ГУР прогнозує, що основна активність російської армії розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.
– Приблизно у лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп’янськ, Сватове, Кремінну, у напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут та Соледар, – наголосив він.