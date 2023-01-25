Європейські партнери України вже розпочали роботу над передачею Україні винищувачів F-16.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Він навів діалог зі своїм європейським колегою, який відбувся 24 січня:

Зараз дивляться

– Тепер F16?

– Так.

– Беру в роботу, друже.

– Це я щойно отримав запитання від одного європейського колеги. І відповів йому. Він знає, що робити. А ви маєте знати, що як би складно не було, ніколи не можна здаватися, – написав міністр.

Він додав, що “як би сумно не було, не можна впадати в розпач”.

– Як би не старалися воріженьки, вони згинуть як роса на сонці. Завжди потрібно вірити і багато працювати. І все буде. Тому що Україна може все, – написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, під час засідання Рамштайну 20 січня президент Володимир Зеленський закликав міністрів оборони країн Заходу передати Україні винищувачі F-16.

Згодом очільник МЗС Нідерландів заявив, що його країна може розглянути передання Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним проханням.

Проте вже наступного дня прем’єр-міністр країни Марк Рютте заявив, що Нідерланди поки що не будуть постачати Україні винищувачі F-16, оскільки це “занадто серйозний крок”.