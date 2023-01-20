Січень, 20 в 13:37

Президент Володимир Зеленський закликав союзників України розглянути надання далекобійних ракет та винищувачів F-16 на наступному, дев’ятому засіданні у форматі Рамштайн.

Про це глава держави заявив під час онлайн звернення до учасників восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-8), яка сьогодні проходить у Німеччині.

Зеленський зазначив, що Україна потребує важкої техніки та засобів ППО.

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– Я можу сотні разів подякувати вам, і це буде абсолютно справедливо і чесно, враховуючи все, що ми вже зробили. Але сотні подяк – це не сотні танків. Ми всі можемо говорити тисячі слів під час дискусій, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти артилерії РФ, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів, – пояснив президент.

Він додав, що час зараз залишається російською зброєю. РФ намагається зруйнувати нації, міжнародне право та універсальні людські цінності. За словами глави держави, зараз вирішується, в якому світі житимуть люди після війни.

– Ми маємо поспішати. Час має стати нашою спільною зброєю… Кремль повинен програти, – зазначив Зеленський.

Він закликав країни-союзники ухвалити сьогодні на засіданні позитивне рішення щодо надання Україні танків.

Крім того, Зеленський закликав ухвалити на наступній зустрічі в форматі Рамштайн рішення про надання Україні винищувачів F-16 та ракет великої дальності.

– У ваших силах гарантувати артилерію та авіацію, які знищать терор. У ваших силах забезпечити перемогу, – підсумував Зеленський.

Як відомо, сьогодні міністри оборони близько 50 країн зібралися на чергову, вже восьму, зустріч у форматі Рамштайн у Німеччині. Вони обговорять надання нової військової допомоги Україні. Зокрема, очікується розблокування поставок бойових танків Leopard 2.

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн-9) може відбутися вже в лютому, перед річницею повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Джерело: Міністерство оборони США