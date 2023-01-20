Нідерланди можуть розглянути передачу Україні винищувачів F-16

Січень, 20 в 11:33

Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні винищувачів F-16, якщо Київ звернеться з відповідним проханням.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, пише нідерландське видання NL Times.

– Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання Україні винищувачів F-16, якщо про це попросить український уряд, – цитує видання главу МЗС країни.

З такою заявою він виступив під час парламентських дебатів.

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За його словами, Кабінет міністрів Нідерландів розглядатиме таке прохання “відкрито”.

Нагадаємо, що міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен заявляла, що Нідерланди готові сплатити за постачання в Україну танків Leopard у складі коаліції країн-союзниць.

Крім того, 19 січня Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала передачу Україні ППО Patriot.

До речі, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося розблокувати надання партнерами майже всіх видів озброєння, окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.