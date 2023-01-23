Протягом 23 січня українські захисники знищили шість повітряних цілей ворога.

Так, на східному напрямку ЗСУ збили два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 720 загарбників, п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, дві артсистеми, катер та два безпілотники. Загалом втрати Росії у війні проти України сягають 121 480 вбитими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 334-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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