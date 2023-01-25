Я дуже радий: Зеленський дізнався про надання Leopard під час інтерв’ю

Січень, 25 в 18:58

Президент України Володимир Зеленський дізнався про рішення Німеччини передати Україні бойові танки Leopard 2 під час інтерв’ю американському каналу Sky News.

Телеканал опублікував відповідне відео.

– Ось зараз мій прес-секретар сказав, що щойно канцлер Шольц підтвердив, що дасть Leopard. Я матиму розмову з ним відразу після інтерв’ю. Я дуже радий. Я дякую Німеччині, Британії та Сполученим Штатам за те, що вони ухвалили таке рішення. Я вдячний в цілому світу за підтримку України, – сказав президент.

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Крім того, він зауважив, що кількість танків та термін, коли вони повинні прибути до України, мають важливу роль.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про рішення уряду ФРН щодо передання танків Leopard 2, а саме 14 одиниць з власних запасів Бундесверу.

При цьому міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може передати Україні танки Leopard через три місяці.

Фото: Андрій Єрмак