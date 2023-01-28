Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Росія планує відновити наступ в Донецькій та Луганській областях до 24 лютого.

Володимир Зеленський повідомив, що НАБУ може отримати нового директора вже за тиждень.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що на території РФ утримується понад 20 тис. цивільних українців.