Атаки Росії по Херсону та передача 321 танка для України: що відбувається на 339-й день війни (онлайн)
Україна отримає від країн-партнерів 321 важкий танк, заявив посол України у Франції.
Євросоюз продовжив ще на шість місяців економічні санкції проти Росії.
Бельгія виділила найбільший пакет допомоги для ЗСУ у €92 млн.
Українська платформа United24 повідомила, що “ловці Шахедів” вже захищають енергетичні об’єкти України.
Кабмін заборонив виїзд чиновникам за кордон під час війни за окремими винятками.
Польща повідомила, що готова надати Україні ще 60 модернізованих танків, окрім Leopard.
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