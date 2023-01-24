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Факти / Україна

Норвегія може передати Україні вісім танків Leopard 2 – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Норвегія може передати Україні вісім танків Leopard 2 – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Норвегія розглядає можливість передачі Україні до восьми танків німецького виробництва Leopard із 36 наявних у неї.

Про це повідомило видання Dagens Næringsliv. Незабаром уряд Норвегії також ухвалить рішення про закупівлю нових танків.

У понеділок ввечері у Норвегії відбулося закрите засідання розширеного комітету закордонних справ і оборони, присвячене наданню військової допомоги Україні. За даними ЗМІ, його присвятили, серед іншого, питанню танків.

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Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення щодо постачання танків Leopard Україні. У середу, 15 січня, відбудеться засідання Бундестагу, на якому розглянуть це питання.

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